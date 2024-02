Esercito: Deidda (Fd'I), auguri a nuovo capo di Stato maggiore Masiello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio il generale Pietro Serino per l’ottimo lavoro portato avanti nel suo mandato di capo di Stato maggiore dell’Esercito ed esprimo le mie congratulazioni al nuovo capo di Stato maggiore dell'Esercito, il generale di Corpo d’armata Carmine Masiello. Lo attendono sfide importanti per il futuro dell’Esercito e delle nostre amate Forze armate e sono certo che saprà ricoprire al meglio il ruolo”. E' quanto dichiara, in una nota, il presidente della IX commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, onorevole Salvatore Deidda, di Fratelli d'Italia. (Com)