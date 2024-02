Grecia: Parlamento approva legge sul matrimonio gay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Grecia è stato approvato ieri sera con 176 voti a favore e 76 voti contrari il disegno di legge sui matrimoni e le adozioni per le coppie gay. In totale hanno votato, al termine di due giorni di dibattito, 254 deputati greci su 300. La legge consente alle coppie gay di sposarsi con rito civile. Il voto è stato fatto con appello nominale. La Grecia diventa così il 37mo Paese al mondo a riconoscere l’uguaglianza nel matrimonio per le coppie dello stesso sesso. Lo riferisce l'agenzia "Ana Mpa".(Gra)