Olimpiadi 2026: Zanella-Bonelli (Avs), stop al taglio dei larici secolari (2)

- "Chiediamo - aggiungono Zanella e Bonelli - che non venga dato inizio ai lavori finché non sia noto l’esito delle verifiche in corso da parte della polizia giudiziaria dopo il nostro esposto-denuncia alla procura di Belluno per distruzione e deterioramento di beni paesaggistici e disastro ambientale. Quel bosco è costituito da 500 larici secolari collocati dentro un’area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ed è almeno necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, prima dello scempio. Per evitare che l’avvio dei lavori possa comportare conseguenze irreversibili per questo immenso bene pubblico, chiediamo perciò di aspettare che si pronunci la Procura". (Com)