Imprese: per calzaturiero nel 2023 fatturato +0.9 per cento, in calo volumi prodotti ed esportati (3)

- Nel dettaglio, in merito all'export, nei primi 10 mesi 2023 (a cui si fermano i dati ufficiali Istat sinora diffusi) tra i mercati esteri si è confermata al primo posto la Francia (+17,3 per cento in valore e +1,1 per cento in quantità su gennaio-ottobre 2022), le cui cifre comprendono anche i flussi di rientro delle produzioni effettuate in Italia dalle multinazionali francesi del lusso. In forte calo (-24,6 per cento in valore e -33,3 per cento in paia) la Svizzera, tradizionale hub logistico delle griffe, interessata verosimilmente da un cambio nelle strategie distributive delle stesse (che hanno spedito direttamente ai mercati finali una parte consistente delle merci vendute, senza transitare dai depositi elvetici). USA e Germania hanno subìto nella seconda parte dell'anno drastiche battute d'arresto (nell'ordine del -25 per cento in volume nel quadrimestre luglio-ottobre), registrando nei primi 10 mesi flessioni del -20 per cento circa nelle paia (e del -7,8 per cento e -2,3 per cento rispettivamente in valore). (segue) (Com)