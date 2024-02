Imprese: per calzaturiero nel 2023 fatturato +0.9 per cento, in calo volumi prodotti ed esportati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinforzati anche dai minori transiti in Svizzera, i flussi diretti dall'Italia verso il Far East sono cresciuti del +15,6 per cento in valore e del +7,4 per cento in quantità (con Cina +12,4 per cento in valore, Hong Kong +16,5 per cento, Giappone +18,7 per cento e Sud Corea con un moderato +2,8 per cento, l'unica negativa in volume). Quest'area si conferma quella con i prezzi medi più elevati, proprio per il ruolo determinante giocato dalle griffe. Bene anche gli Emirati Arabi (+30 per cento in valore e +8,9 per cento in paia). Russia (+36,8 per cento in valore) e Ucraina (+79 per cento) hanno sperimentato – dopo il crollo del 2022 causato dall'inizio del conflitto – un sensibile rimbalzo, pur restando tuttora sotto i livelli 2021 pre-guerra. Per quanto riguarda i consumi interni, gli acquisti delle famiglie hanno evidenziato nei 12 mesi del 2023 una contrazione sia termini di quantità (-3 per cento) che di spesa (-1,5 per cento), solo in parte mitigata dal recupero nello shopping dei turisti stranieri. (segue) (Com)