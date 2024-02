Imprese: per calzaturiero nel 2023 fatturato +0.9 per cento, in calo volumi prodotti ed esportati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello merceologico, le scarpe da donna mostrano rispetto al 2022 i trend meno penalizzanti (-2,3 per cento le paia e -0,9 per cento la spesa), con segni positivi in alcune voci (calzature classiche da passeggio, mocassini, stivali e stivaletti), mentre le "sportive e sneakers", ancorché in moderata flessione sul 2022 (-0,9 per cento in spesa), sono le sole ad aver superato i numeri pre-pandemia. La dinamica recessiva della domanda in termini di quantità, sia sul fronte interno che sui mercati internazionali, ha fortemente penalizzato la produzione nazionale, scesa nel 2023 a poco meno di 148 milioni di paia: ha perso quanto aveva ripreso nel 2022 ed è tornata ai volumi del 2021 (decisamente lontana dai 179 milioni realizzati nel 2019). Prosegue infine il processo di selezione tra le imprese (con un pesante -5,3 per cento tra industria e artigianato), malgrado la tenuta nel numero degli addetti (che segna un +1,8 per cento, benché ancora al di sotto dei livelli 2019 pre-Covid e in calo nell'ultimo trimestre); il ricorso crescente alla cassa integrazione nella filiera (+20,6 per cento le ore autorizzate nel 2023) preannuncia però nuove tensioni. (Com)