Firenze: Calenda, morire sul lavoro nel 2024 è inaccettabile

19 luglio 2021

- "A nome mio e di tutta Azione, esprimo profondo cordoglio per i tragici fatti di Firenze. Un ringraziamento a chi si sta adoperando in questi minuti per i soccorsi. Morire sul lavoro, nel 2024, in Italia, è semplicemente inaccettabile". Lo afferma Carlo Calenda, leader di Azione, in merito al crollo nel cantiere per la costruzione del nuovo supermercato Esselunga, nel capoluogo toscano, che ha provocato finora la morte di tre persone. (Rin)