Gorizia: Gdf, scoperto traffico internazionale di automezzi, sequestrati beni per un milione di euro

- La Guardia di finanza di Gorizia ha sequestrato 135 autoveicoli e oltre 12 mila euro tra contanti e assegni nascosti e messo i sigilli a un’area di circa 5 mila metri quadri adibita a discarica abusiva per rifiuti speciali e pericolosi, a seguito dell’accertamento di un traffico internazionale di automezzi con intestazione fittizia. Le Fiamme Gialle, sotto la direzione della procura di Prato, hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro relativo ad abitazioni, aziende e depositi di autoveicoli, tra Firenze e Prato, riconducibili a un sodalizio criminale. I reati ipotizzati sono quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e falsità ideologica. L’indagine è nata nel corso dell’attività di controllo del territorio nella provincia isontina, una delle principali vie d’accesso dei traffici di merci e persone della rotta balcanica. A seguito di un controllo su un autocarro con targa rumena sul confine italo-sloveno, immatricolato sia in Italia sia in Romania, si è potuta accertare l’esistenza di un parco auto composto da oltre 600 automezzi tutti intestati a un cittadino italiano residente a Prato con a carico numerosi precedenti penali. I veicoli erano stati tutti acquistati dall’indagato ricorrendo alla pratica della cosiddetta “mini-voltura” e concessi in uso a diversi soggetti, quasi tutti con precedenti penali o clandestini. (Frt)