Imprese: a Milano un artigiano su due è straniero, Africa al primo posto

20 luglio 2021

- A Milano città gli artigiani stranieri sono oramai il 46 per cento del settore: operano sotto la Madonnina 9396 titolari di ditte provenienti da ogni angolo del mondo. Una cifra che sale a quasi 20mila in tutta l'area metropolitana (29 per cento del totale) e in Provincia di Monza e Brianza (23 per cento), con un trend in costante crescita. Micro e piccole imprese che producono reddito, integrazione e opportunità di lavoro anche per manodopera italiana. Sono alcuni dei dati presentati oggi al Milano Luiss Hub da Unione Artigiani nell'incontro "Dal mondo alla città: strategie di successo per gli imprenditori artigiani di origine straniera", evento promosso nell'ambito del Forum sull'economia urbana di prossimità voluto dal Comune di Milano aperto dall'assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello e della decana del corpo consolare milanese, l'uruguayana Verónica Crego Porley. "L'indagine presentata da Unione Artigiani all'interno del Forum dell'economia urbana ci restituisce una fotografia concreta dell'attuale tessuto economico e artigiano della città. Ci mostra anche quello che è un valore aggiunto per Milano, cioé la sua ricchezza multiculturale e multietnica, dimostrando inoltre quanta competenza e capacità imprenditoriale ci sia in molti settori che spesso, oggi,dai più giovani non vengono considerate. Davanti a questo scenario, sono convinta che sia utile trovare nuove formule di analisi, sinergie e collaborazioni pubblico-privato proprio come stiamo facendo in questa tre giorni di forum", ha dichiarato l'assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello. (segue) (Rem)