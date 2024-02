Imprese: a Milano un artigiano su due è straniero, Africa al primo posto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre consolidare questa sempre più rilevante presenza, nella pienezza del rispetto delle regole, dell'artigianato e del commercio straniero nel sistema economico milanese - dichiara Marco Accornero, Segretario di Unione Artigiani - per questa ragione lanciamo la proposta di istituire una cabina di regia pubblico - privata dedicata agli aspiranti e ai già imprenditori migranti che metta insieme le istituzioni e le esperienze di enti, associazioni e terzo settore, in alleanza con la rete consolare della città. Per gli italiani oggi fare impresa è meno difficile ma gli stranieri che vogliono diventare imprenditori fanno fatica anche solo ad aprire un conto corrente o ad accedere al credito, senza parlare delle difficoltà nel relazionarsi con la burocrazia. Certamente possono contare su realtà come la nostra ma se non si mettono insieme le risorse presenti sul territorio rischiamo di compromettere tante opportunità di lavoro e riscatto sociale, oltre che non garantire i servizi artigiani di qualità richiesti da tutti i cittadini". "Oggi - aggiunge Accornero - le tecnologie ci possono aiutare a superare alcune barriere linguistiche, le università hanno da tempo corsi di laurea in mediazione culturale. Per iniziare basterebbe censire e rimettere a sistema quanto di straordinario ma disperso abbiamo a Milano. Il futuro del settore è sicuramente multietnico con margini di ulteriori crescita. Tanti giovani italiani purtroppo snobbano l'artigianato e i mestieri tecnici mentre cresce il numero degli studenti stranieri che frequentano gli istituti tecnici e i centri di formazione professionale." (segue) (Rem)