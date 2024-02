Imprese: a Milano un artigiano su due è straniero, Africa al primo posto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati del Registro Imprese (fine 2023) elaborati dall'Ufficio Studi di Unione Artigiani, è considerevolmente più bassa l'età media degli artigiani stranieri: il 60 per cento è sotto i 50 anni mentre la maggior parte dei titolari italiani si avvicina invece all'età pensionabile. Vi sono inoltre settori nei quali gli artigiani non italiani sono oramai maggioranza. A Milano parrucchieri ed estetisti stranieri sono il 54 per cento del totale, il 51 per cento del tessile, il 66 per cento nel settore artistico, e lo sono quasi nell'edilizia (48 per cento) pulizie (46 per cento), nei trasporti (42 per cento), nell'elettronica (41 per cento). Fuori dai confini cittadini, dove gli spazi per lavorare sono meno costosi, le percentuali salgono: giardinieri, impiantisti, meccanici e metalmeccanici sono in maggioranza rispetto ai colleghi italiani. Non mancano sorprese anche nel settore legno: nel capoluogo un legnamè (falegname ndr.) su tre non è italiano, 44 per cento nell'area metropolitana, come il 20 per cento dei mobilieri in Brianza. Le donne artigiane straniere sono in maggioranza rispetto ai colleghi non italiani nel settore dei servizi alla persona e nel tessile ma non mancano coraggiose titolari anche negli ambiti tradizionalmente maschili, come l'autoriparazione o l'edilizia. (segue) (Rem)