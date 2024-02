Imprese: a Milano un artigiano su due è straniero, Africa al primo posto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Africa, tra Milano e la Brianza, è il continente che conta più imprese artigiane con il 40 per cento pari a 9042, segue l'Europa (con l'Europa del'Est) col 31 per cento, l'Asia (16 per cento), il Sud America (11 per cento) e Nord e Centro America (2 per cento). L'Oceania chiude con soli 12 artigiani registrati dalla Camera di Commercio. Gli imprenditori egiziani rappresentano la parte più rilevante della business community artigiana africana nel milanese: sono il 77 per cento del totale con 7006 aziende. Seguono i marocchini a quota 1134 e i tunisini con 509. La stragrande maggioranza è impegnata nell'edilizia, nei servizi di pulizia e in quota significativa - specie tra gli egiziani - anche nel settore legno/mobile. I Cinesi rappresentano il 50 per cento degli artigiani provenienti dall'Asia con 3708 imprese. 1100 sono attive nel settore tessile, 650 sono i saloni di parrucchieri ed estetica con numerosissime donne titolari, specie a Milano, 559 sono le ditte nella filiera nell'edilizia. (segue) (Rem)