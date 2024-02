Imprese: a Milano un artigiano su due è straniero, Africa al primo posto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si registra poi una significativa presenza di ditte pakistane a quota 517, cingalesi con 304 e del Bangladesh con 275. La comunità artigiana romena guida la classifica del nostro continente con 2763 imprese, seguiti dagli albanesi con 2188 e da Ucraina (+12 per cento in un anno, 556 ditte) e Moldavia con 456. Edilizia e servizi di pulizia sono i comparti preferiti, con una punta di interesse imprenditoriale nel settore per legno-mobile per i romeni. I peruviani con 907 imprese sono i più numerosi tra gli artigiani sudamericani di Milano, seguono gli ecuadoriani con 677 ditte e i brasiliani con 573. Anche in questo caso filiera casa e servizi alla persone sono i settori che registrano il maggior numero di attività. Le distribuzione delle sedi delle ditte artigiane non italiane rispecchia quelle italiane: si apre il laboratorio dove costa meno. Per cui sono pressoché introvabili in centro (solo il 3 per cento), e hanno base per il 60 per cento nella parte nord del capoluogo lombardo. Anche dal punto di vista della distribuzione continentale sul territorio, un'impresa artigiana straniera su 2 Milano - ad eccezione del centro storico - è africana. A Monza e Brianza le percentuali cambiano: sono gli artigiani dell'est Europa ad avvicinarsi al 50 per cento, in particolare sempre romeni ed albanesi nell'edilizia e le pulizie, con la presenza africana sulla media del 30 per cento. Anche fuori Milano la scelta cade preferibilmente nell'area nord della città metropolitana per il 70 per cento e per il 51 per cento nel quadrante ovest della Brianza, oltre al 22 per cento del monzese (Rem)