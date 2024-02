Honduras: debito nei confronti dell'ex alleato Taiwan ammonta a 499 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A undici mesi dall'interruzione delle relazioni bilaterali, l'Honduras mantiene nei confronti di Taiwan un debito pari a 499 milioni di dollari. Lo riferisce il quotidiano "Taiwan News", facendo riferimento ai dati del ministero delle Finanze condivisi in settimana dalla stampa onduregna. Il governo dell'isola ha fornito all'Honduras fondi a sostegno della ricostruzione delle infrastrutture e del programma Better Life Voucher (Bono Vida Mejor), tra i principali strumenti utilizzati dal Paese caraibico per la lotta alla povertà. L'Honduras ha mantenuto relazioni ufficiali con Taiwan per 82 anni (1941-2023) prima di trasferire il riconoscimento diplomatico alla Cina lo scorso 26 marzo. L'impegno di riaprire le relazioni con Pechino era al centro del programma di governo della presidente Xiomara Castro, che puntava a concordare con il Paese asiatico investimenti e piani di sviluppo. La stessa Castro si è recata in visita in Cina lo scorso giugno, con l'obiettivo di incontrare l'omologo Xi Jinping. (segue) (Res)