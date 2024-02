Fvg: comune Pordenone, stanziati 758 mila euro per politiche giovanili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Pordenone ha stanziato 758 mila euro per la realizzazione di progetti a favore dei ragazzi. Previste, tra le altre misure, l’apertura di un’aula studio per gli studenti universitari nell’area di piazza Risorgimento, l’attivazione di nuovi progetti imprenditoriali, il potenziamento delle iniziative per i giovani Neet con possibilità di aggregazione e orientamento allo studio o al lavoro e la creazione di sportelli digitali gestiti dai ragazzi delle quinte superiori e dagli universitari per aiutare i cittadini meno giovani che hanno difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie e dei servizi digitali. “Abbiamo investito in maniera crescente e cospicua a favore dei ragazzi, soprattutto ponendo attenzione al capitale umano, alla formazione, al miglioramento delle loro condizioni di vita, affinché possano trovare in questa città il luogo ideale in cui vivere e lavorare”, ha detto il sindaco, Alessandro Ciriani. “Gli investimenti a favore dell’università, degli istituti superiori, dell’alta formazione e delle scuole - ha aggiunto - sono tutti elementi essenziali per consentire ai ragazzi di poter trovare nell’immediato uno sbocco occupazionale, avendo a disposizione un’intera città e i suoi servizi”. (Frt)