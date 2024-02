Ucraina: Tajani, con sua sconfitta nessuna possibilità di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’Ucraina “noi difendiamo un principio, la libertà, il diritto internazionale che la Russia ha violato. Noi lavoriamo per la pace. Se c'è la sconfitta dell'Ucraina non c'è più la possibilità di fare una pace”. Lo ha detto Antonio Tajani, Ministro degli Affari esteri, Vicepresidente del Consiglio e Segretario nazionale Forza Italia, a margine del “Forum sanità una sanità più equa e accessibile a misura di cittadino” organizzato dalla consulta di Forza Italia, in corso oggi a Milano, rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sul calo dell’indice di gradimento in Ucraina nei confronti di Zelensky. (Rem)