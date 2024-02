Roma: sgominata la "banda del buco" o dei nonni, a 70 anni rapinavano uffici postali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "banda del buco e dei nonni rapinatori"; sembra essere questa la descrizione del gruppo di sei persone, dall'età media di circa 70 anni, tre delle quali arrestate questa mattina dagli agenti della squadra mobile di Roma e del Centro operativo sicurezza cibernetica del Lazio per rapine commesse agli uffici postali della provincia di Roma. Le tre misure cautelari sono state eseguite per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine presso uffici postali, e altri 3 di concorso in rapina. Secondo le indagini coordinate dalla procura Capitolina il gruppo, composto da uomini di età compresa tra i 50 e i 75 anni, sarebbe responsabile dei furti avvenuti negli uffici postali a cui accedevano facendo fori nei muri. Le indagini, che hanno interessato il territorio della Capitale e della provincia, hanno consentito di delineare con precisione i ruoli ricoperti dagli associati per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere; il 75enne e il 70enne sono risultati capi e promotori dell'organizzazione, dove il primo svolgeva anche il ruolo di "palo", mentre il secondo, unitamente ad un 66enne, eseguiva materialmente le rapine. (segue) (Rer)