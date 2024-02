Roma: sgominata la "banda del buco" o dei nonni, a 70 anni rapinavano uffici postali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'attività investigativa, è emerso come gli altri indagati in concorso, destinatari dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, avevano altre mansioni: un uomo di 68 anni si occupava della riproduzione di chiavi adulterine per poter accedere agli Uffici Postali o a locali attigui dove poi, altri due, rispettivamente di 53 e 50 anni, provvedevano a praticare fori per poi consentire ai complici di accedere all'interno delle filiali da colpire. Agli indagati ristretti in carcere, è stata contestata la commissione della rapina avvenuta il 3 maggio dello scorso anno, in zona San Giovanni; nello specifico, il 70 enne e il 66 enne, armati di pistola, entrarono nell'ufficio postale, muniti di una chiave adulterina e, dopo aver minacciato la direttrice che era intenta a caricare lo sportello Atm, avevano asportato contanti per circa 195mila euro, con la collaborazione di un altro soggetto che aveva la mansione di "palo" all'esterno della filiale. (segue) (Rer)