Regno Unito: laboristi vincono le suppletive nei seggi di Kingswood e Wellingborough

- Il Partito laborista ha inflitto due sconfitte elettorali al primo ministro britannico Rishi Sunak, conquistando due seggi dei conservatori alle elezioni suppletive di ieri. I risultati, arrivati in tarda notte, mostrano che il partito d'opposizione ha ottenuto la maggioranza a scapito dei conservatori con oltre 18.500 voti a Wellingborough e 11.200 a Kingswood. Ciò significa che i conservatori hanno subito dieci sconfitte elettorali nelle suppletive indette per la legislatura in vigore, più di qualsiasi altro governo precedente dagli anni Sessanta. Il leader dell'opposizione, Keir Starmer, ha affermato che i risultati mostrano che "le persone vogliono il cambiamento e sono pronte a riporre la loro fiducia nel Partito laborista per realizzarlo". Sebbene le elezioni suppletive non sempre forniscono un quadro accurato di ciò che accadrà a livello nazionale, i risultati odierni indicano una crescente disaffezione nei confronti di Sunak, il cui partito è dietro a quello laborista nei sondaggi nazionali di circa 20 punti. (Rel)