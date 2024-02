Germania: direttore intelligence Haldenwang, lotta contro antisemitismo deve continuare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta contro l'antisemitismo in Germania “deve continuare: tutti sono chiamati a prendervi parte nel proprio contesto”. È quanto dichiarato da Thomas Haldenwang, il direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. Intervistato dal gruppo editoriale Rnd, il funzionario ha aggiunto che le autorità di sicurezza da sole “non sono riuscite a liberarsi di questo fantasma” dell'odio per gli ebrei. Secondo Haldenwang, l'antisemitismo deve essere combattuto “ovunque si manifesti, nelle scuole, nelle università o nei club sportivi”. Per il direttore del Bfv, ovunque il fenomeno si mostri “la società deve alzarsi e dire: qui vi è una linea rossa, qui finisce”. (Geb)