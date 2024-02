Regno Unito: Hunt accantona piani per taglio tasse a causa della recessione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, ha accantonato il taglio di 2 centesimi all'imposta sul reddito sinora in fase di valutazione per il Bilancio di primavera che verrà comunicato all'inizio di marzo. La decisione seguirebbe la pubblicazione dei dati statistici che hanno mostrato come l'economia del Paese sia entrata in recessione. Lo riferisce il quotidiano "The Telegraph". Il cancelliere stava valutando l'opzione di riduzione dell'aliquota base dell'imposta dal 20 al 18 per cento e la possibilità di ridurre i contributi dei dipendenti della Previdenza sociale di due punti percentuali. Tuttavia, le nuove previsioni economiche indicano un minor margine di manovra finanziaria, rendendo le proposte di Hunt attualmente non fattibili. (Rel)