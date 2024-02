Usa: esperti scettici sulla nuova arma nucleare anti-satellite in via di sviluppo in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden ha tentato negli ultimi giorni di sopire la preoccupazione dell’opinione pubblica, dopo che una dichiarazione pubblicata a sorpresa da Mike Turner, deputato repubblicano alla guida della commissione Intelligence della Camera dei rappresentanti, ha annunciato una “grave minaccia per la sicurezza nazionale” degli Stati Uniti, successivamente imputata allo sviluppo di una nuova arma nucleare anti-satellite (Asat) da parte della Russia. Dopo la pubblicazione della nota di Turner, in cui il deputato dell’Ohio ha invitato la Casa Bianca a declassificare le informazioni a riguardo e aggiornare il Congresso, il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, si è affrettato ad organizzare un incontro per aggiornare i membri della commissione. “Si tratta di capacità militari che sono ancora in via di sviluppo, e sebbene siano preoccupanti non rappresentano una minaccia diretta alla nostra sicurezza: non sono armi in grado di attaccare le vite umane o portare distruzione sulla Terra”, ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing organizzato ieri con i giornalisti. Il funzionario della presidenza statunitense ha anche affermato che per il momento le autorità di Washington non intendono diffondere al pubblico le informazioni raccolte dalle agenzie di intelligence sulle attività dei russi. (segue) (Was)