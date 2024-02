Usa: esperti scettici sulla nuova arma nucleare anti-satellite in via di sviluppo in Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indiscrezioni trapelate sui media statunitensi non approfondiscono nel dettaglio la natura delle armi che Mosca sta sviluppando, e al momento non è chiaro se il sistema in questione sia alimentato da fonti propulsive nucleari, oppure se sia dotato di missili armati con una o più testate atomiche. Una soluzione, quest’ultima, a cui la Russia potrebbe ovviare facendo ricorso a missili ipersonici come il 3 M22 Zirkon. Sebbene un sistema d’arma orbitale per la distruzione di satelliti basato su capacità nucleari sia una minaccia diretta alla vasta rete di satelliti degli Stati Uniti, essenziali per le comunicazioni civili e militari, gli esperti al momento appaiono scettici in merito all’efficacia e all’utilità di una soluzione del genere. Un alto dirigente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), che ha preferito rimanere anonimo, ha affermato ad “Agenzia Nova” che “il gioco non vale la candela per diversi motivi: una arma di questo genere sarebbe costosissima e i russi non hanno soldi da buttare. In secondo luogo, ci sono metodi più semplici ed efficienti per abbattere un satellite nemico, come satelliti killer dotati di laser, oppure il ricorso alla forza cinetica per deorbitare il bersaglio”. (segue) (Was)