Usa: esperti scettici sulla nuova arma nucleare anti-satellite in via di sviluppo in Russia (4)

- Battiston ha riconosciuto che l’utilizzo di una arma nucleare “nelle orbite basse, dove si trovano le infrastrutture satellitari più importanti per telecomunicazioni, scopi strategici e osservazione della Terra, sarebbe devastante”, dicendosi però scettico in merito al fatto che la Russia stia valutando una soluzione del genere. Tanto la Russia quanto gli Stati Uniti, in effetti, hanno rispettato negli ultimi anni i trattati internazionali sullo spazio extra-orbitale. Proprio quello del 1963 è stato firmato dopo un imprevisto avvenuto durante Starfish Prime, un test nucleare ad alta quota eseguito dagli Usa il 9 luglio del 1962, durante il quale una testata termonucleare W-49 trasportata da un missile Thor è stata fatta esplodere ad una quota di circa 400 chilometri, sviluppando una potenza di circa 1,45 megatoni. L’esperimento produsse un impulso elettromagnetico molto superiore a quanto previsto, provocando gravi danni non solo ad un terzo dei veicoli spaziali presenti nelle orbite basse al momento dell’incidente, ma anche alle installazioni civili nelle isole Hawaii, come lampioni, televisori, radio e sistemi di telecomunicazione, a quasi 1.500 chilometri di distanza dal punto dell’esplosione. (Was)