Reggio Calabria: infiltrazioni della ‘ndrangheta nel commercio di prodotti petroliferi, sequestrati beni per dieci milioni di euro (3)

- Di conseguenza, nel mese di marzo 2023, la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto il sequestro di tutto il patrimonio riconducibile ai citati imprenditori, costituito, nello specifico, dall’intero compendio aziendale di 20 imprese - 3 delle quali con sede in Germania - comprensivi, di 50 terreni, 10 fabbricati e 86 tra automezzi ed autoveicoli anche di lusso - oltre 1 milione di euro in denaro contante, nonché disponibilità finanziarie, per un valore complessivamente stimato in oltre 80 milioni di euro. Con il provvedimento di oggi l'autorità giudiziaria ha sottoposto a sequestro - allo stato del procedimento ed impregiudicata ogni diversa valutazione nel merito - ulteriori beni riconducibili ai richiamati imprenditori ed in particolare: l’intero patrimonio di una società operante nel commercio di prodotti petroliferi, 7 fabbricati ubicati tra le province di Frosinone, Roma e Novara, adibiti a deposito commerciale di carburanti, capannoni industriali e uffici, nonché posizioni finanziarie accese in Germania - per un valore complessivamente stimato in circa 10 milioni di euro. I beni sottoposti a sequestro in data odierna, pertanto, si aggiungono al patrimonio sottoposto a vincolo nel precedente mese di maggio 2023, per un valore totale di circa 90 milioni di euro. (Com)