Esercito: Perego, congratulazioni al generale Masiello nuovo capo di Stato maggiore

- "Esprimo grande soddisfazione per la nomina, al consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio, del generale Masiello quale prossimo Capo di Stato Maggiore dell'Esercito a partire dal prossimo 27 febbraio". E' quanto afferma in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. "Un importantissimo traguardo per un Comandante di altissimo livello che ha ricoperto incarichi di grande caratura, ultimo quello di Sotto Capo di Stato Maggiore della Difesa. Ringrazio anche il Generale Serino - continua Perego - che lascerà il servizio attivo con un bagaglio di esperienze incredibile e con importanti risultati conseguiti. Buona Fortuna a tutti e due". (Rin)