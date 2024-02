Ue: Generali Investments, forti emissioni di bond governativi Esg nel 2023, ma nessun nuovo record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente, lo scorso anno il settore governativo nell'area euro ha collocato un volume di circa 150 miliardi di euro. Quasi due terzi dei nuovi titoli di Stato Esg erano green bond (obbligazioni verdi), in quanto la quota di obbligazioni sociali ha continuato a diminuire con l'Ue che non emette più obbligazioni Sure (State Supported Short-time work). E’ quanto si legge in una analisi di Generali Investments. La Francia rimane il Paese con il maggior volume titoli di Stato Esg emessi in Europa, seguita dalla Germania. Belgio e Lussemburgo in particolare hanno beneficiato del loro status di sede di importanti istituzioni europee. È probabile che l'attività di emissione di obbligazioni Esg rimanga supportata dalle politiche climatiche, dalla regolamentazione sull'informativa Esg e dalla domanda da parte degli investitori. (segue) (Rin)