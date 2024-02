Ue: Generali Investments, forti emissioni di bond governativi Esg nel 2023, ma nessun nuovo record (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso, prevediamo che nel 2024 nell'area euro l'attività di emissione sovrana rimarrà almeno allo stesso livello del 2023. La Francia ha già emesso un'obbligazione verde a lungo termine (con un volume di 8 miliardi di euro). La Germania continuerà a costruire una curva benchmark Ea verde. Si prevede che l'emissione di obbligazioni Esg della Ssa (Supranational, Sovereigns and Agencies) diminuirà leggermente, il che porterà a un'attività di emissione di obbligazioni governative Esg dell'area euro complessivamente statica nel 2024. Ampliando la visione a livello globale e considerando gli emittenti privati, si può vedere che l'Europa ha continuato a dominare il mercato Esg nel 2023 (oltre il 40 per cento degli Esg sono denominati in euro). Tuttavia, la quota degli emittenti dell'Asia/Pacifico è aumentata considerevolmente. Circa il 50 per cento delle nuove obbligazioni Esg sono emesse dal settore governativo. (segue) (Rin)