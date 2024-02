Ue: Generali Investments, forti emissioni di bond governativi Esg nel 2023, ma nessun nuovo record (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello globale, il volume delle emissioni di obbligazioni Esg è diminuito nel 2023 per il secondo anno consecutivo (anche se solo leggermente) a causa dell'estinzione dell'emissione di obbligazioni di mitigazione del Covid-19, progetti ritardati a causa di colli di bottiglia nell'offerta e costi (di finanziamento) più elevati. I green bond sono anche la tipologia obbligazionaria più importante a livello mondiale. Per il 2024 prevediamo che il volume delle emissioni rimarrà più o meno allo stesso livello dell'anno precedente. Si prevede che l'Europa difenderà la sua posizione dominante mentre il Nord America resterà ulteriormente indietro. Le imminenti elezioni presidenziali e il movimento anti-Esg in corso manterranno alcuni emittenti in disparte, in attesa di maggiore chiarezza politica in futuro. (Rin)