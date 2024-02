© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono aumentate a 313 nel 2023 le chiamate per consulenze contro la radicalizzazione islamica rivolte al competente servizio dell'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf). Secondo quanto comunicato dalla stessa autorità, si tratta del “valore più alto degli ultimi cinque anni”, in aumento di circa il doppio dal totale di 161 del 2022. Nel 2021 la cifra era di 224, nel 2020 di 191.(Geb)