Regno Unito: NatWest riporta aumento del 20 per cento sul profitto annuale

- Nel 2023 NatWest, la banca commerciale britannica, ha realizzato il suo più grande profitto annuale dalla crisi finanziaria del 2007. L'istituto di credito britannico – che è ancora al 35 per cento di proprietà del governo – ha affermato che i profitti prima delle imposte sono aumentati del 20 per cento a 6,2 miliardi di sterline (7,2 miliardi di euro) nell'anno terminato a dicembre. I profitti eccezionali dello scorso anno sono arrivati poiché la banca ha guadagnato più soldi da prestiti e mutui, rispetto a quanto ha pagato ai risparmiatori, per via degli aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca d'Inghilterra. Tali utili, noti come reddito da interessi netti, sono aumentati del 12 per cento a 11 miliardi di sterline (12,8 miliardi di euro). (Rel)