24 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:VARIECorteo studentesco organizzato dall'Unione degli Studenti Campania. Piazza Garibaldi - Napoli (ore 9.30).Convegno "Le novità fiscali: la legge di bilancio 2024, il concordato preventivo biennale e l'adempimento collaborativo", organizzato dall'Ordine partenopeo dei commercialisti e dalla sua Fondazione. Tra i partecipanti, Claudia Cimino, direttrice regionale Agenzia delle Entrate Campania; Vito Gianpaolo Augelli, comandante interregionale della Guardia di Finanza; Maurizio Leo, viceministro Mef. Centro congressistico Federico II in via Partenope 36 - Napoli (ore 9.30).Conferenza stampa di presentazione della mostra "Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano", che sarà inaugurata alle ore 17; visitabile fino al 30 giugno. Intervengono il direttore generale Musei, Massimo Osanna; il direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Luigi La Rocca; la sindaca di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti; il coordinatore scientifico dello scavo dell'Università per Stranieri di Siena, Jacopo Tabolli, curatore della mostra insieme al dg Osanna. Conclude il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Museo archeologico nazionale di Napoli piazza Museo, 18/19 - Napoli (ore 11.30).Nell'ambito del Nauticsud, convegno su "La criticità delle imprese della filiera del diportismo nautico, settore leader del Made in Italy”. Interviene, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Mostra d’Oltremare (Padiglione 10, Sala E) Napoli (ore 12).Inaugurazione della sede cittadina di Potere al Popolo intitola a Gemma Gentile, militante comunista napoletana, scomparsa nel 2023. Sede Potere al Popolo in vico Tarsia 4 - Napoli (ore 18.30).REGIONEConferenza stampa di presentazione del progetto "Officina dei Teatranti". Con, tra gli altri, Lucia Fortini, assessora alle Politiche Sociali, Giovanili ed Istruzione della Regione CAMPANIA, Assunta Borzacchiello dirigente ufficio e trattamento amministrazione penitenziaria della Regione CAMPANIA, Samuele Ciambriello portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali, Annalaura de Fusco direttrice della Casa di Reclusione di Arienzo, Marco Puglia magistrato di sorveglianza, Maria Luisa Palma direttrice della Casa circondariale Femminile di Pozzuoli. Sala Francesco De Sanctis della Regione Campania in via Santa Lucia 81 - Napoli (ore 11).(Ren)