Spagna: governo creerà agenzia per controllo alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura spagnolo, Luis Planas, ha annunciato che il governo creerà un'agenzia statale per l'informazione e il controllo alimentare per rafforzare l'ispezione delle infrazioni lungo tutta la catena alimentare. Questo organismo, inoltre, vigilerà sulle importazioni dai mercati dei Paesi terzi. È una delle misure che Planas ha annunciato dopo aver incontrato diverse organizzazioni professionali agricole in seguito alle proteste e ai camioncini nelle campagne dei giorni scorsi. L'idea principale della futura agenzia statale è quella di rafforzare la legge sulla catena alimentare, che tra i vari punti vieta le vendite in perdita nel settore e che, secondo il ministro, sta avendo "effetti positivi", soprattutto sui prezzi all'origine. (Spm)