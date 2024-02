Tunisia: ministero dell’Interno lancia campagna contro speculazione in vista del Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno della Tunisia ha avviato una campagna di sicurezza per contrastare il fenomeno del monopolio, della speculazione e dell'aumento dei prezzi e per garantire le vie di distribuzione legale, soprattutto delle materie prime. Lo si apprende da un comunicato stampa rilasciato ieri in cui annuncia una serie di ispezioni degli agenti Polizia municipale e finanza, accompagnati da unità dell'Amministrazione regionale del commercio e dell'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare. Il ministero dell'Interno indica che l'attività è partita dal mercato all'ingrosso della capitale Tunisi e ha raggiunto i mercati centrali e i negozi di maggiori governatorati del Paese. (segue) (Tut)