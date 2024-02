Tunisia: ministero dell’Interno lancia campagna contro speculazione in vista del Ramadan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta all'economia sommersa rappresenta una priorità, che coinvolge diversi dicasteri, del programma del governo tunisino per l'anno 2024. La campagna avviene in vista del mese sacro per i musulmani di Ramadan, che dovrebbe iniziare il 10 o l'11 marzo. Questa mensilità, caratterizzata dal digiuno diurno dei fedeli, comporta ogni anno picchi consistenti della domanda nei Paesi a maggioranza musulmana che, insieme all’accaparramento illecito di beni di prima necessità a scopo di lucro, genera spesso inflazione. (Tut)