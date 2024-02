Sicurezza: al via oggi la Conferenza di Monaco, al centro dei lavori Ucraina e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi la Conferenza di Monaco sulla sicurezza, tradizionale appuntamento annuale che riunisce decine di leader globali, ministri, vertici militari e imprenditori nella città bavarese. L'edizione del 2024 celebra il sessantennale della conferenza che proseguirà sino a domenica 18 febbraio. All'ordine del giorno dei lavori ci saranno la crisi della sicurezza globale, i conflitti armati, la questione migratoria, il clima e lo sviluppo delle nuove tecnologie. Il sostegno all'Ucraina e l'accelerazione degli aiuti militari da parte degli alleati sono nella lista dei temi principali, così come i rischi di un allargamento regionale degli scontri in corso a Gaza e la crisi della navigazione nel Mar Rosso. Sono oltre cinquanta i capi di Stato e di governo che interverranno ai lavori, e più di cento i ministri. Il governo italiano sarà rappresentato dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che arriverà questa sera a Monaco e interverrà durante i lavori della giornata di domani. Un dato significativo dell'edizione del 2024 della Conferenza è che, per la prima volta, ci sarà un'ampia rappresentanza dei Paesi del cosiddetto “Sud globale” ai lavori. (segue) (Geb)