Sicurezza: al via oggi la Conferenza di Monaco, al centro dei lavori Ucraina e Medio Oriente (2)

- C'è attesa, ovviamente, per l'intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in programma domani, durante la seconda giornata di lavori. Fra i presenti, in qualità di padroni di casa, i principali rappresentanti del governo tedesco: il cancelliere Olaf Scholz, la ministra degli Esteri Annalena Baerbock e il ministro della Difesa Boris Pistorius. Dagli Stati Uniti sono attesi la vicepresidente Kamala Harris e il segretario di Stato Antony Blinken che in questi giorni si trova in Europa, dove ha effettuato delle tappe intermedie in Repubblica Ceca e Albania. All'evento parteciperanno anche il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Importante anche la presenza del presidente israeliano, Isaac Herzog, e del primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese Mohammad Shtayeh, visti gli sviluppi in atto nel quadrante mediorientale. Si segnalano, inoltre, la presenza del presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev e del ministro degli Affari esteri del Myanmar Zin Mar Aung, così come del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, che terrà diversi bilaterali incentrati sul conflitto in Ucraina – fra i più attesi c'è quello con il ministro degli Esteri britannico David Cameron – e la crisi nel Mar Rosso. Secondo indiscrezioni del quotidiano "Politico", inoltre, Wang dovrebbe incontrare oggi il segretario di Stato Usa Blinken a margine della conferenza. (Geb)