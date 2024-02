Auto: Toyota presenta piani per produrre il veicolo utilitario Hiace in Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Argentina ha presentato al ministro dell'Economia argentino Luis Caputo il suo piano di investimenti di 50 milioni di dollari per avviare la produzione del veicolo utilitario Hiace a Zárate, nella provincia di Buenos Aires. Lo afferma un comunicato del ministero di Economia argentino. Il progetto era già stato presentato lo scorso anno all'allora ministro dell'Economia, Sergio Massa. "Questo progetto, che genererà 100 posti di lavoro diretti e indiretti, ci consentirà di consolidare il nostro Paese come hub per la produzione e l'esportazione di veicoli commerciali per l'intera regione", si legge nel documento. Il piano di Toyota prevede lo sviluppo di infrastrutture, accessi e nuove attrezzature per produrre il veicolo commerciale Hiace nelle versioni Van L2H2 e Commuter (per il trasporto passeggeri). "In questo modo, la casa automobilistica giapponese produce il suo terzo modello in Argentina e per la prima volta fabbrica un furgone nel suo stabilimento di produzione locale", aggiunge la nota. (segue) (Abu)