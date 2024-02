Auto: Toyota presenta piani per produrre il veicolo utilitario Hiace in Argentina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto prevede, nella sua fase iniziale, la produzione di 4.000 unità all'anno, con un potenziale di 10.000 unità. "Si inizierà con una produzione su piccola scala e si proporrà un modello di business sostenibile a lungo termine, con la progressiva integrazione dei ricambi auto locali e il consolidamento dei mercati di esportazione", ha spiegato il ministero dell'Economia argentino. All'incontro hanno partecipato il segretario dell'Industria e dello sviluppo produttivo, Juan Pazo, e il suo omologo delle Finanze, Pablo Quirno. Erano presenti a nome della Toyota l'amministratore delegato di Toyota America Latina e Caraibi (Tlac), Masahiro Inoue, il presidente di Toyota Argentina, Gustavo Salinas, il direttore degli Affari governativi e del commercio estero di Toyota Argentina, Ezequiel Vallejos, e il responsabile degli affari regolatori della società Raffi Fessian. "Con il progetto Hiace, l'Argentina rafforza il suo ruolo di hub per la produzione e l'esportazione di veicoli commerciali", si legge nella nota. La produzione di questo veicolo utilitario sarà destinata al mercato interno e all'esportazione in Brasile, come punto di partenza per valutare nuove destinazioni nella regione. (Abu)