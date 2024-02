Uruguay: spazio, confermata a Washington adesione agli Accordi di Artemide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uruguay è diventato ieri il 36mo Paese firmatario degli Accordi di Artemide, sottolineando il suo impegno per l'esplorazione e l'uso pacifico, sicuro e trasparente dello spazio esterno. Il ministro degli Esteri uruguaiano Omar Paganini ha firmato il documento di adesione dell'Uruguay durante una cerimonia presso la sede della Nasa a Washington, alla presenza dell'Ambasciatore uruguaiano negli Stati Uniti Andrés Durán, dell'amministratore della Nasa Bill Nelson, dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Uruguay Heide Fulton e del sottosegretario di Stato Kevin Sullivan. (segue) (Was)