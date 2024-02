Uruguay: spazio, confermata a Washington adesione agli Accordi di Artemide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli Stati Uniti danno il benvenuto all'Uruguay come stimato partner nel promuovere i nostri obiettivi comuni di pace, prosperità e scoperta scientifica nello spazio", afferma una nota del dipartimento di Stato Usa. "I nostri crescenti legami commerciali ad alta tecnologia e l'impegno per la democrazia sono la base della nostra solida relazione. Insieme, continueremo a sostenere i principi degli Accordi di Artemide e a lavorare verso un futuro di cooperazione ed esplorazione al di là dei confini terrestri". (segue) (Was)