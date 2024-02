Uruguay: spazio, confermata a Washington adesione agli Accordi di Artemide (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno ospitato ieri a Washington il secondo Dialogo interministeriale bilaterale annuale con l'Uruguay. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui il sottosegretario di Stato per gli Affari dell'Emisfero occidentale Brian A. Nichols e il ministro degli Affari esteri uruguaiano Omar Ignacio Paganini Herrera hanno presieduto il dialogo. La delegazione statunitense includeva alti funzionari del dipartimento di Stato, del dipartimento della Sicurezza interna, del dipartimento del Commercio, dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale, della Nasa e dell'Amministrazione federale dell'aviazione. (segue) (Was)