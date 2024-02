Uruguay: spazio, confermata a Washington adesione agli Accordi di Artemide (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l'Uruguay hanno discusso questioni di interesse comune, tra cui il progresso economico attraverso il Patto per la prosperità economica delle Americhe, il Patto per la cooperazione atlantica, il contrasto al crimine transnazionale regionale e l'aumento dei servizi di prevenzione e trattamento della droga. Il dialogo si è concentrato su soluzioni innovative per rafforzare il commercio bilaterale e regionale, migliorare gli scambi interpersonali, promuovere la cooperazione spaziale e collaborare su progetti di sviluppo regionale. Per quanto riguarda le questioni globali, le delegazioni hanno discusso il reciproco sostegno alla missione di supporto alla sicurezza multinazionale ad Haiti, l'attuazione dell'accordo di Barbados sulla roadmap elettorale per sostenere elezioni presidenziali competitive e ripristinare la democrazia in Venezuela e la guerra ingiusta della Russia contro l'Ucraina. (Was)