Usa-Corea del Sud: vicesegretario di Stato Campbell sente omologo Kim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa Kurt Campbell ha avuto un colloqui con il primo viceministro degli Esteri della Repubblica di Corea, Kim Hong-kyun. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui i due funzionari hanno espresso soddisfazione per la collaborazione nei loro nuovi ruoli e hanno ribadito l'importanza dell'Alleanza Usa-Corea del Sud e del rapporto trilaterale con il Giappone per la sicurezza e la prosperità nella regione dell'Indo-Pacifico e a livello globale. Campbell e Kim hanno condannato le azioni provocatorie della Corea del Nord, la sua retorica sempre più ostile e il trasferimento di missili balistici alla Russia per l'uso contro il popolo dell'Ucraina. (segue) (Was)