Usa-Corea del Sud: vicesegretario di Stato Campbell sente omologo Kim (2)

- Il ministero della Difesa della Corea del Sud e il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti hanno firmato lunedì un documento per definire la cornice del Gruppo consultivo sul nucleare (Ncg). Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Seul, secondo cui il documento getta le basi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del nuovo gruppo consultivo, e stipula i termini delle prossime consultazioni in materia da parte della Difesa sudcoreana e del Pentagono. Il Gruppo consultivo sul nucleare, che in una sua conformazione preliminare ha già tenuto due incontri lo scorso anno, ha lo scopo di rafforzare la risposta strategica congiunta alla minaccia nucleare posta dalla Corea del Nord. La sua istituzione è prevista dalla Dichiarazione di Washington firmata dai leader dei due Paesi - Yoon Suk Yeol e Joe Biden - in occasione del vertice bilaterale di aprile 2023. (segue) (Was)