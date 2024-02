Assicurazioni: avviato progetto di fusione Unipol Gruppo - Unipolsai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Unipol Gruppo ha approvato un progetto di razionalizzazione societaria del gruppo facente capo alla stessa, da realizzarsi mediante la fusione per incorporazione in Unipol Gruppo di UnipolSai Assicurazioni. Lo rende noto il gruppo Unipol, che ha approvato i risultati preliminari consolidati dell’esercizio 2023. Nel contesto dell’operazione, Unipol Gruppo promuoverà altresì un’offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di UnipolSai non detenute, direttamente e indirettamente, da Unipol Gruppo medesima. Unipol Gruppo riconoscerà a ciascun aderente all’offerta un corrispettivo pari a 2,7 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta. Ad esito della fusione, Unipol Gruppo assumerà la denominazione di Unipol Assicurazioni Spa. (Rin)