Autonomia: Schlein, la patriota Meloni divide l'Italia (2)

- Eppure Fratelli d'Italia ha il suo granaio di voti proprio al Sud: "Ci vuole tempo per misurare la distanza fra propaganda e realtà. E la realtà dice che questo è un governo antimeridionalista. Basta mettere in fila le cose che hanno fatto: oltre all'Autonomia di Calderoli, hanno affossato il salario minimo per contrastare il lavoro povero, molto diffuso al Sud; abolito il Reddito di cittadinanza; bloccato i fondi di sviluppo e coesione che regioni e comuni reclamano per modernizzare le aree più svantaggiate. Si accrescono le disparità e si colpiscono i più deboli. E infatti - aggiunge - hanno cancellato le riforme sui servizi ai disabili e alle persone non autosufficienti. Dando il peggio di loro quando hanno promesso mille euro a tutti gli anziani, mentre si tratta di una sperimentazione che riguarda solo lo 0,18 per cento di quelli non autosufficienti. Li hanno presi in giro, una vera vigliaccata". Tornando al premierato, la destra dice: finalmente saranno i cittadini a scegliere chi governa: "Questo enunciato è una truffa perché dietro il 'decidete voi' c'è un colossale 'decido io per voi'. Acclamare un capo ogni 5 anni non è democrazia. Il premierato non esiste in nessun altro Paese al mondo perché fa saltare gli equilibri fra poteri dello Stato. Non c'è più un Parlamento eletto dai cittadini che decide la vita del governo, ma un capo del governo che decide della vita del Parlamento. Senza neppure la garanzia di un presidente della Repubblica terzo, a fare da arbitro", conclude Schlein. (Rin)