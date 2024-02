Assicurazioni: Unipolsai, utile netto 2023 in crescita a 766 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Unipolsai chiude l’esercizio 2023 con un utile netto consolidato pari a 766 milioni di euro, rispetto ai 651 milioni del 2022. Lo rende noto Unipolsai, che ha approvato i risultati preliminari consolidati dell’esercizio 2023. Al 31 dicembre 2023 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 15,1 miliardi di euro, in crescita (+10,4 per cento) rispetto ai 13,6 miliardi al 31 dicembre 2022; in particolare 8,7 miliardi provengono dal settore Danni e 6,4 miliardi dal settore Vita. (Rin)