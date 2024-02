Usa: processo a Trump, procuratrice Willis chiamata rispondere di presunte violazioni etiche (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'uomo afroamericano che ho scelto è stato giudice per più di 10 anni, e gestisce uno studio privato da 20", ha dichiarato Willis. Nei giorni scorsi, però, sul profilo di Wade sono sorti nuovi dubbi: il sito d'informazione "Politico" ha reso noto che la scorsa estate, appena tre giorni dopo l'incriminazione di Trump in Georgia, il procuratore speciale ha avuto personalmente guai con la giustizia, violando un'ordinanza nell'ambito di un'aspra procedura di divorzio dalla sua ex moglie. Stando a un giudice della contea di Cobb, Wade ha "deliberatamente" celato documenti relativi al suo reddito, incluso il compenso derivante dal caso per frode elettorale ai danni di Trump. Ieri l'ex presidente Usa ha fatto riferimento alla vicenda nel corso di un comizio elettorale in Iowa, puntando l'indice contro i procuratori georgiani: "Avete visto Fani Willis dare un milione di dollari al suo compagno per acciuffare Trump, giusto?", ha affermato l'ex inquilino della Casa Bianca, riferendosi al compenso di 654mila dollari ottenuto sinora da Wade per lavorare al processo contro Trump. "L'hanno smascherata. Non vedo come possano portare avanti questo caso. Dovrebbero archiviarlo", ha affermato l'ex presidente. (Was)