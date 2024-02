Imprese: Nvidia ha superato Alphabet e Apple per valore di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico statunitense Nvidia, leader nella produzione di microchip e schede madre, continua la propria cavalcata sostenuta dalla sua posizione di quasi monopolio nel settore in rapidissima ascesa della computazione per l'intelligenza artificiale (IA). La capitalizzazione di mercato della compagnia con sede a Santa Clara, in California, ha raggiunto mercoledì 1.830 miliardi di dollari, superando i 1.820 miliardi di dollari di Alphabet (Google). All'inizio della settimana Nvidia aveva superato anche Amazon, chiudendo martedì con un valore di mercato superiore a quello del colosso dell'e-commerce e del cloud computing per la prima volta dal 2002. (segue) (Was)